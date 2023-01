‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Questa stagione è un’occasione enorme per la Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Zaniolo è diventato un problema per la Roma. Non doveva finire così, hanno sbagliato tutti. Ma in questa stagione la Roma ha cose più importanti di cui occuparsi: può essere protagonista in Coppa Italia, tornare in Champions League ed è ancora in corsa in Europa League. Questa stagione è un'occasione enorme per la Roma. E in panchina c'è un allenatore che le occasioni le sa prendere. Sulla vicenda Zaniolo la società poteva essere più furba ed elastica. La società perfetta è quella che ha una sua forza, che determina le situazioni, ma ha pure l'intelligenza di capire che in certi momenti devi anche mollare un po'. Karsdorp numericamente adesso serve alla Roma".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Con Spinazzola fuori, la vera emergenza di adesso è sui terzini. In attacco devi gestire bene Abraham e Dybala, perché senza Zaniolo le alternative in attacco non sono molte".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Zaniolo è stato costretto ad andare via da Roma, l'epilogo mi sembra da film horror. Mourinho ha scelto delle parole imbarazzanti su Zaniolo, ha gettato benzina sul fuoco. La Roma adesso dovrebbe dare il ragazzo in prestito, altrimenti lo tiene 6 mesi fermo".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La situazione Zaniolo da domani mattina dovrà essere analizzata in modo diverso. Ad un certo punto il calciatore ha detto che se ne voleva andare. Da quel momento è capitato tutto quello che stiamo vedendo e vivendo. Se Zaniolo rimarrà alla Roma sarà complicato ricompattare l'ambiente e dare un senso a questi ultimi mesi nella capitale".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5) "Non mi aspettavo che il caso Zaniolo finisse in questo modo. Mourinho mi sembra l'uomo più adatto per provare a ricucire i rapporti con il calciatore. Se non dovesse partire, presa una pausa di riflessione, credo che sia meglio per tutti trovare una soluzione".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5) "Se Zaniolo non ha la fila di club che lo cercano, un motivo ci sarà. Non so chi ha sbagliato in questa vicenda, ma nella Roma è il secondo caso in pochi mesi, gestiti male due giocatori che potevano dare il loro apporto alla squadra. Gestione, comunque, sbagliata dal giocatore ma anche dal club".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5) "La Roma può tenere Zaniolo fermo, ma non credo possa lasciarlo a La Spezia, perché interverrebbe l'asso-calciatori".