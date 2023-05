‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non è il momento di parlare del futuro di Mourinho”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Per quanto riguarda il futuro di Mourinho, bisogna aspettare. La finale di mercoledì è importantissima, anche per approdare in Champions il prossimo anno. In questo momento faccio fatica a definire queste questioni"