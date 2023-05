‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Futuro di Mourinho dipende dal PSG”

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattina - 104,5): "Se Mourinho fosse stato fortunato avrebbe giocato la semifinale con Smalling, Wijnaldum e Dybala e sarebbe molto più in alto in classifica. Alla fortuna non credo, soprattutto se si parla di in uomo che in carriera ha vinto 26 trofei. È molto riduttivo additare Mourinho di essere solo fortunato. Credo che Mourinho abbia possibilità di restare se il PSG non si farà sotto seriamente. Se i parigini si muovono per lui dubito che rifiuterà. Dipende da questo più che dalla conquista o meno della Coppa. Se andrà via per accasarsi al PSG, i tifosi potranno capirlo ma a Roma lascerà le macerie. L'addio di Josè dipenderà quindi dalle offerte".