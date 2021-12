RADIO PENSIERI, PRUZZO: “Se Smalling non gioca la Roma prende le imbarcate”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5):"A me Mourinho come persona mi piace, Sarri no. Io confesso però che per il girone di andata per me è bocciato perché se hai un allenatore che prende 3,5 milioni e lo cambi con uno che ne vuole 7, se cambi e passi da un tecnico che non ha vinto nulla a uno che ha vinto 27 trofei, pretendi che ci siano 10 punti in più ma invece ce ne sono 7 in meno".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5):“Sul giudizio generale io credo che ci sia stato un impatto di Mourinho eccezionale, soprattutto per la gente che vede in lui la speranza di un futuro molto positivo. Sarri non ha ottenuto le stesse cose, nonostante sul campo sia andato bene, ma il portoghese è un maestro. Il risultato però di campo è negativo i punti sono pochi: è stato per me anche deludente alcuni comportamenti avuti con la rosa, ha abbandonato troppi calciatori”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “L’impatto di Mourinho in questo inizio di stagione positivo al 100%, mi sembra che l’ambiente e i tifosi in particolare l’abbiano promosso. Lui ha riportato la gente allo stadio, 50mila persone in un mercoledì prima del Natale, la gente spera in una crescita futura grazie a lui. Sette sconfitte sono troppe ma mi aspetto anche io qualcosa sul mercato non immediato magari ma più avanti. Se Mourinho avesse la possibilità cambierebbe ancora 3 o 4 dei suoi titolari: Smalling se non gioca la Roma prende le imbarcate”.