‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mourinho farebbe bene a passare al 5-3-2”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Tra quello che ha fatto e quello che ha detto Guida il voto alla sua prestazione nel derby non arriva nemmeno al 3. Io credo che Mourinho dovrebbe passare a un 5-3-2, avrebbe più ricambi e far giocare Zaniolo accanto a Abraham, continuare con una difesa vista in queste partite è troppo rischioso".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "Mourinho deve cominciare a dare più equilibrio alla squadra che sta subendo troppo. Lui la vuole offensiva ma quando perde palla subisce troppo se incontri squadre come la Lazio in contropiede ti spaccano. In mezzo al campo serve un giocatore che fa un po' diga, e i terzini se uno va l'altro deve restare. La Roma può lottare per il quarto posto ma deve prendere meno gol. La fase difensiva di tutti i reparti deve migliorare".