‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mou farà giocare Shomurodov come Son nel Tottenham”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92,7): “Fino a quando Xhaka non metterà la firma sul rinnovo con l’Arsenal la porta rimane aperta. Dalla Roma filtra pessimismo ma i rapporti non mai stati così caldi come si è detto. Se si dovesse giocare con la doppia punta, Dzeko-Shomurodov è la coppia migliore. Serve un terzino perché è difficile pensare ad un’intera stagione con i soli Karsdorp e Reynolds”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Il problema degli esuberi che bloccano gli acquisti lo hanno tanti club, non solo la Roma. Ci sono poche certezze un po' dappertutto. A Shomurodov un ruolo va trovato, perché in avanti ti dà tante possibilità. Secondo me Mou lo farà giocare come Son nel Tottenham. Per Xhaka credo che ancora non sia finita".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "Mourinho gioca con due centrocampisti e gli serve uno con le caratteristiche di Xhaka e va preso. Forse hanno perso troppo tempo sullo svizzero".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104,5): "Shomurodov per Mourinho va considerato come Eto'o, non è un'altra punta. Va risolta in fretta la stuazione di Florenzi per il bene del giocatore ma soprattutto della Roma".