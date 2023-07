‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Inter o Roma non cambia. Morata vuole l’Italia””

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Su Morata c'è anche l'Inter, anche in modo prepotente. La perdita di Lukaku ha cambiato i piani nerazzurri che oggi ha bisogno di un giocatore pronto anche se meno top rispetto al belga. Morata vuole tornare in Italia, il primo che trova accordo con Atletico se lo prende. Io non credo che lui si opponga all'Inter per la Roma. Prende e va da chi lo vuole"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “Per Morata io non è che faccia le capriole, non mi fa impazzire. Spero che la Roma abbia altri piani. Per me il massimo era Icardi. Ora ce ne sono talmente tanti di giocatori forti, giovani, che ti possono coprire il ruolo per qualche mese. Morata ha la caratteristica che riesce a guadagnare sempre tanto. Ha più di 30 anni e mica te lo regalano. Cifre spropositate. Spero che Mourinho e Pinto tirino fuori un nome che magari non è ancora uscito, ma che abbia una logica".