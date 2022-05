‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mkhitaryan dopo lungo stop, meglio in corsa”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Roma più forte del Feyenoord, stasera parte come preferita. E la presenza di Mourinho in panchina è molto importante".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Partita non semplice stasera, io insisto a dire che sarebbe meglio schierare Veretout, perché la coppia Oliveira-Cristante è troppo lenta. Mkhitaryan? Con pochi minuti nelle gambe non me la sento di metterlo dall'inizio".