‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Migliorare gli errori difensivi non sarà facile”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Zaniolo non ha ritrovato ancora la forma, è un calciatore al 50% e così non ti serve tanto. Abraham lo abbiamo incensato, ma ieri ha deluso tanto. Anche Shomurodov deve dimostrare più concretezza Migliorare gli errori difensivi non sarà facile perché quelli sono...".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104,5): "Sugli errori dei singoli in difesa Mourinho ci sta lavorando e in poco tempo riuscirà a rimediare. E' una sconfitta però che non è da campanello d'allarme, la Roma è una squadra ancora in costruzione".