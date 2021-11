‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Due segnali molto importi per la Roma: Abraham e Smalling”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): "A me la Roma è piaciuta. Ha fatto una partita intelligente ed efficace. Totalmente d'accordo con Mourinho queste sono le partite che ti danno la giusta energia. Il Torino ha costruito poco, la Roma ha fatto gol nel momento più difficile. Contano sempre e solo i risultati nel calcio, poi giocare bene è un'altra cosa, e comunque la Roma ha fatto bene ieri, ha avuto il 31% di possesso palla".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): "Due segnali molto importi per la Roma: Abraham e Smalling. Il difensore ha fatto molto bene ieri sera. Il Torino non è mai stato pericoloso, non ho mai avuto la sensazione che la Roma sia stata in situazioni di difficoltà".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104,5): "Mourinho si è reso conto che Zaniolo che va fatto giocare. Il ruolo? Può fare l'attaccante, anche se è difficile collocarlo. La Roma non ha fatto una bella partita, ma il risultato è importantissimo".

Furio Focolari (Radio Radio 104,5): "La Roma ieri ha giocato per vincere. Non si può dire che abbia giocato bene, ma Rui Patricio non ha fatto neanche una parata".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma ha messo dei bei pulmann ieri davanti alla difesa, però chi vince ha ragione. Il calcio di rigore tolto è ridicolo. In tre partite la Roma non prende gol e con questa politica è al quinto posto e ha creato un bel solco con quelle dietro. Se dovesse vincere a Bologna...".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Zaniolo è tornato in una buona condizione, Abraham ha fatto molto e bene lì davanti, per il resto la squadra ha sofferto il giusto. Mou ha ritrovato Smalling, e la Roma ha saputo tenere il vantaggio anche con sacrificio degli attaccanti. Bravo Mkhitaryan che dimostra di saper fare tanti ruoli. La Roma deve vincere il più possibile cercando di restare in corsa per il quarto posto. La lotta è dura, ma ieri mi è piaciuta la disponibilità di tutti".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "Una vittoria che tranquillizza l'ambiente, i 25 punti in classifica sono un bel bottino e quindi della Roma possiamo parlare solo che bene".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104,5): "Vedo una Roma con un bel carattere. Diawara ha dimostrato di non essere uno da lasciare da parte".