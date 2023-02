‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “La gara con la Cremonese è più importante della Juve”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "L'assenza della Juventus per la corsa Champions è un vantaggio per la Roma e le altre in lotta per il quarto posto. Per la prima volta a Roma ci sarà un evento di calcio femminile, la partita dei quarti di Champions contro il Barcellona, e ci saranno migliaia di tifosi all'Olimpico. Il potenziale del mondo Roma è grande. Stasera c'è un appuntamento storico perché la Roma potrebbe andare al secondo posto in classifica".

Francesco Balzani (Centro Suono Sport - 101.5): "L'unica certezza è che Wijnaldum giocherà dall'inizio contro la Cremonese. La razionalità porta a pensare che Dybala riposerà stasera, ma io lo metterei dal 1'. Credo che Mourinho farebbe volentieri a meno di Kumbulla dopo l'errore contro la Cremonese in Coppa Italia. Non cambierei più di tanto l'ossatura della squadra perché questa diventa una partita importante, più di Roma-Juve. Se pareggi con i bianconeri nessuno ti dice niente, mentre se non vinci a Cremona diventa la tua bestia nera. Secondo me, ad oggi, Mourinho rimane a Roma al 60%".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'assenza di Dybala pesa, ma la Roma deve vincere con la Cremonese, ultima in classifica. Dopo che ci ha perso in Coppa Italia".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "In questa corsa alla Champions non è che non puoi sbagliare un colpo, perché è una corsa tra squadre imperfette. Ci sono quattro club in lotta per due posti. La Roma deve giocare con la testa giusta a Cremona perché è una partita che nasconde delle insidie".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Wijnaldum si sta riprendendo, mettendo minuti nelle gambe. La Roma deve fare girare un po' i giocatori. Se guardi la classifica vedi che senza Dybala i numeri sono impietosi, con lui in campo la media punti è alta. Questo fa capire quando hai un calciatore di quel livello che differenza può fare. Mi aspetto una Roma solida e concreta come contro il Verona".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non so neanche chi ha preso Llorente e perché. Matic e Spinazzola hanno giocato una delle loro migliori partire contro il Salisburgo. La Roma senza mercato era un pochino più debole dell'anno scorso. Malgrado questo, la squadra di Mourinho questa sera può arrivare al secondo posto. Nel primo tempo una partita di un'intensità speciale. Spinazzola l'abbiamo visto nelle versione da miglior terzino d'Europa, come lo era durante l'Europeo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Si aspetta una svolta diversa con Wijnaldum. Contro il Salisburgo la Roma ha fatto una delle migliori partite dell'anno. Ora che rientra Wijnaldum è una squadra ancora più rinforzata. La partita di oggi è un'occasione importante sia per la Roma che per Wijnaldum".