‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Baldini consigliò Mourinho ai Friedkin”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se Mourinho dovesse rimanere sarebbe una buona notizia per la Roma. Il Milan alterna grandi partite a gare inguardabili. Leao è discontinuo, ma questo sembra un periodo favorevole per lui. Se la Roma riesce a tamponarlo può vincere".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il legame tra Mourinho e la città è molto forte. Non credo che lui rinunci a grandi club per restare a Roma. Ha delle offerte da mondi lontani. La Roma sta facendo tanto per lui. Non credo che abbia alternative migliori al momento. Chi vince questa sera fa un passo in avanti per la Champions League”.