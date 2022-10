‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “A Trigoria non hanno gradito la festa di El Shaarawy”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Ieri è stata una bellissima domenica, la partita della Lazio ti cambia totalmente la prospettiva in vista derby. Oggi però bisogna vincere, se sbagli a Verona è un problema. Premetto che non amo trattare argomenti come quelli della festa di El Shaarawy, ma all'interno di Trigoria non è stata gradita. Era un venerdì tre giorni prima di una partita molto importante. Mourinho sabato non era di buon umore".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Ho chiesto conferme e mi hanno detto di sì che Mourinho si è stranito per la festa di El Shaarawy. Tutto è stato fatto alla luce del sole, ma forse farla più avanti con tutte le partite in programma sarebbe stato meglio. Io poi sono all'antica per me i giocatori dovrebbero essere a Trigoria chiusi e concentrati solo sulla squadra".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Lazio ieri è crollata. Sarri parlasse se sa qualcosa. Stasera non sarà una passeggiata, mi aspetto molto da Abraham e Zaniolo, ci vorrebbe l'approccio che la squadra ha avuto a Genova contro la Sampdoria. Non mi sembra la squadra in grado in questo momento di chiudere presto la partita. Spero che Mourinho metta Zalewski a destra e El Shaarawy a sinistra. Karsdorp non ti aggiunge niente, passa sempre la palla dietro".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Quello che ha fatto ieri Manganiello è clamoroso, lo sapevo che avrebbe ammonito Milinkovic. Il fallo non era da ammonizione, dopo ne hanno fatti di molto peggio. Forse ha inciso quanto detto e scritto in settimana. Ma non penso ci sia il complotto. La Lazio ha meritato di perdere, è tornata con i piedi per terra. A Verona partita complicata, ci potrebbero essere delle trappole, va sbloccata subito".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Milinkovic non ha commesso alcun fallo, non so che ha visto l'arbitro. Sarri come Mourinho, invece di commentare gli errori dei giocatori, attacca tutto quello che c'è intorno. Si credono due santoni... Per la Roma stasera non vedo difficoltà, c'è troppa differenza tecnica con il Verona".