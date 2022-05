‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mi aspettavo di più da Zaniolo contro il Bologna”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Appena partita la gara pensavo di vedere una Roma più aggressiva. Il Bologna sta mostrando di avere ottime capacità tecniche e tattiche, ha avuto la meglio con tante big. Un pareggio in attesa della partita di Conference ha portato alla scelta si tante seconde linee, ma mi aspettavo qualcosa in più. Zaniolo si deve ritrovare, forse giocando anche di meno”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Le dichiarazioni di ieri sera di Mourinho nei confronti della Lazio sono per rivalità, però effettivamente è un grande errore. Il turnover di ieri sera era un rischio calcolato, sai che non puoi vincere ma la partita è meno importante di quella di giovedì. Ci sono delle priorità e da qualche parte poi paghi, ma la sua è una scelta giusta”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho è una polemica continua perché gli episodi arbitrali ci stanno trascinando da inizio campionato: ieri sera arbitro clamoroso, episodi leggibili ma non visti. La Roma ha fatto poco per vincere anche se il portiere ha fatto l’impossibile. Staremo a vedere cosa succederà in questo fine di stagione: quando ti mancano i quattro titolari l'assetto si sbilancia. Il centrocampo senza Mkhitaryan è molto lento. Pensavo che Zaniolo potesse fare di più, un punto è giusto, ma il resto dei compagni gli ha dato poco supporto”.