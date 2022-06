‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Con i nomi fatti la Roma non fa il salto di qualità”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Non prenderei Mertens per l’età. Non si possono prendere giocatori di 34-35 anni. Dalla Roma dei Friedkin ci si aspetta qualcosa in più sul mercato. Per fare il salto di qualità non si dovrebbe cercare un’alternativa a Karsdorp, si deve trovare uno più forte di lui. Anche Matic ha una certa età e non gioca titolare da anni, va bene se è un di più sennò non va bene".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mertens è forte, si è ripreso bene dall'infortunio, ed è una garanzia che potrebbe fare bene alla Roma. Non ci spenderei tanto, però, Lo prendi per un anno e via. Se volessi avere un giocatore decisivo offrirei a uno tipo Mertens un contratto a gettone. Le cifre di cui si parla sono troppo alte. Non so se Solbakken sia un giocatore adatto".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mertens è un giocatore che, se accetta un ruolo marginale di seconda linea, va bene e lui è in grado ancora di risolvere le partite entrando in corsa. Poi è un grande professionista, uno che aggrega e piace anche alla tifoseria. Secondo me Mertens ha ancora la testa per entrare a 30’ dalla fine e incidere. Alla sua età, però, non credo una situazione del genere lo aiuti. Può far comodo".