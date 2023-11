‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Triste vedere Mou e Sarri contenti dopo il pareggio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): “Il derby non mi è piaciuto. Secondo tempo inguardabile, il meraviglioso pubblico dell’Olimpio avrebbe meritato di piu. Lo spettacolo delle curve meritava qualcosa in più. I cambi di Mourinho sono stati tardivi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Meglio due feriti che un morto. Le due squadre avevano bisogno di non perdere questa partita, perché poi ci sarebbero stati 15 giorni di fuoco. Così almeno ti mantieni in vista per la corsa Chapions. Partita anche troppo nervosa. L'arbitro non ha inciso anche se non è sato significativo. Pareggio annunciato, la paura di perdere era troppa. Ieri il pacchetto arretrato ha tenuto. La qualità del centrocampo della Roma è limitata. Dybala sta ritrovando una buona condizione fisica".