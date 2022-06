‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Matic è la conseguenza della partenza di Mkhitaryan”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Il merito più grande di Mourinho su Zalewski è di averlo lanciato in quel ruolo. L'arrivo di Matic è la conseguenza della partenza di Mkhitaryan. Conosce l'allenatore, può fare la differenza, è un profilo fisico e di posizione, ha tanta esperienza e carattere".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Matic è un bel calciatore, non un giocatore che ti ruba l'occhio, ma ha una tecnica straordinaria, molto fisico e intelligente sotto il punto di vista tattico. A Mourinho piace perché può dare stabilità a centrocampo, cosa che non ha fatto Oliveira. Non è giovane, ma ad una squadra come la Roma può dare molto sotto il punto dell'equilibrio. La trattativa Zaniolo-Milan è molto complessa, e non è detto che vada a buon fine: c'è l'interesse della squadra ma la richiesta della Roma al momento è inavvicinabile per il club rossonero".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Matic ha fatto 4 gol nelle 200 partite che ha giocato ed ha lasciato da circa 3 anni la Nazionale. Però, è un buon giocatore, 34 anni tra un mese. Quelli che vengono dalla Premier League ci accorgiamo che in serie A fanno la differenza. Se Mourinho lo vuole, va bene anche perché lo conosce: io per la Roma però avrei preferito Isco, anche per un fatto anagrafico. Non c'è trattativa che tenga tra Roma e Milan per Zaniolo. Quello che emerge è comunque che Nicolò è in vendita".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Matic mi sembra un giocatore tipo Cristante, forse serve un giocatore più veloce. Ma ha grande presenza, personalità, e in grado di giocare in più ruoli a centrocampo. È un acquisto che andrebbe bene. Oltre a lui servono altri due centrocampisti forti, da migliorare di molto, con personalità e capacità".

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se Matic è il sostituto di Sergio Oliveira, allora è una crescita per la Roma, Ma attenzione, non è ancora sicuro l'acquisto perché a ieri sera il giocatore doveva ancora dire di sì".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non so come sta messo oggi Matic, ma è un giocatore di grande sostanza, è uno forte davvero. A centrocampo, però, serve un altro più dinamico. Sergio Oliveira può andar bene come uno in rosa, niente di più".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Matic un buon giocatore, un po' lento però. Il suo rendimento, negli ultimi anni, è calato. Non so quanto potrà aggiungere alla Roma. Sergio Oliveira è stato preso in un momento di difficoltà. Io tra lui e Veretout sceglierei il francese".