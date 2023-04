‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma è una concreta realtà europea”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "La Roma è ormai una realtà europea, e questo è già un grande risultato. Va merito alla Roma tutta, c'è un grande lavoro dietro. E c'è tutto perché il cammino in Europa League prosegua. Mi ricordo che a novembre c'era la discussione se era meglio proseguire l'Europa League o scendere di nuovo in Conference. E oggi ci ritroviamo con la possibilità di vincerla. Come è bello che cambiano le cose. E c'è anche un discorso tutto aperto in campionato. E' una stagione nella quale sei dentro su due competizioni, e questo alla sosta per il Mondiale, nessuno di noi se lo immaginava".

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): “C'è l'Atalanta che non è un avversario semplice. Mourinho deve cercare di mettere in campo comunque i migliori. Non ci saranno Smalling e Wijnaldum, due colonne della squadra, ma numericamente i sostituti li hai. Matic potrebbe avere un turno di riposo, perché fino ad oggi ha dato veramente tanto. Anche Stolbakken può essere una opzione in più, non da titolare però. I problemi di scelta sono a centrocampo. Alla Roma mancano troppo i gol degli attaccanti, soprattutto di Abraham. Il gioco della squadra produce occasioni, ma queste poi non vengono sfruttare. Mourinho sta capendo che qui a Roma l'ambiente è unico, e si sta convincendo per restare. Però vuole chiarezza dalla proprietà, uno come lui non può restare a scadenza".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Ci sono giocatori nella Roma che fanno la differenza, parlo di Matic, Dybala e Smalling. Questi vanno controllati e gestiti nella loro condizione fisica. La qualificazione ti aiuta dal punto di vista mentale, e l'allenatore è bravo a gestire la rosa e vedrete che non sbaglierà le scelte lunedì sera. E' una partita importante e l'Atalanta ha una delle ultime occasioni per rimanere in Europa. Non sarà una partita facile. Ibanez centrale non mi lascia tranquillo. Io Abraham lo terrei, per mantenere il livello. Prendere uno meglio di lui non è un'operazione semplice, a meno che non hai a disposizione una cifra importante"