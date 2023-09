‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Lukaku è quello che sta meglio, può dare garanzie”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "C’è moltissima attesa per Lukaku e Dybala, basta ricordare quanta gente è andata a prendere il belga a Ciampino. Lukaku è quello che sta meglio e che può dare più garanzie. Giocare gli ha consentito di rimettersi bene in condizione. Sugli altri giocatori della Roma, ti dico che c’è attesa ma Dybala e Sanches è troppo che non fanno una partita, Pellegrini non so come sta. Ci sono delle incongnite ma nel calcio esistono anche queste situazioni."

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): "C’è tanta attesa per la coppia Dybala-Lukaku. Loro due insieme possono farsi molto bene e fare lo stesso anche alla Roma. Se stanni bene entrambi, sulla carta sono la coppia più bella del campionato".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma vista col Milan con i molti assenti è una Roma normale, con Lukaku e Dybala si farà un salto di qualità. Un giudizio definitivo lo avremo con tanti successi di seguito, ma ricordiamoci che questi due ragazzi hanno dei problemi fisici. È vero che la Roma non ha sfruttato le prime partite ma per giudicare io aspetterei ancora un po’. Ora deve ripartire, la sfida con l’Empoli potrebbe essere più semplice ma bisogna sempre essere concentrati".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): "Secondo me dipenderà più da Dybala che da Lukaku. Mi sembra che il belga potrà giocare con continuità, mentre l’argentino no. Secondo me è subentrato un problema psicologico. Mi sembra che lui abbia paura di quello che potrebbe succedergli appena avverte un po’ di dolore. Non dobbiamo dimenticarci anche di Belotti o di Azmoun se sta bene. Quest’ultimo ha segnato un sacco di gol. In nazionale ha fatto benissimo, ha fatto anche meglio di Taremi."

