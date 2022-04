‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “L’obiettivo della Roma è battere il Leicester”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Si scrive e si parla dei torti alla Roma in questa stagione ma non si dice nulla sulla Salernitana. È evidente che la Roma in una parte del percorso abbia subito alcuni torti ma far diventare questi danni una prova aritmetica di quello che gli manca, vale fino ad un certo punto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Penso che la corsa al quarto posto sulla Juventus sia molto improbabile. L’obiettivo primario ora è quello di battere il Leicester e se possibile tenere il quinto posto, per ora non vedo altre opzioni”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se la Roma continua a giocare così la Juventus deve sperare anche nei passi falsi di Mourinho. La Juventus adesso è in un momento difficilissimo e deve sperare in un pareggio in più per la Roma. I giallorossi stanno sulle ali dell’entusiasmo con lo Special One in panchina”.