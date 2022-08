‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La squadra deve isolarsi dall’entusiasmo della gente”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La squadra della Roma si deve isolare dall'entusiasmo. Perché in campionato ci saranno tante trappole. Mourinho dirà ai suoi di mantenere sempre la concentrazione, ma volando basso. Perché non sarà facile, bisogna rimanere con i piedi per terra".