‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Lukaku è stato lasciato solo davanti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho ha ragione quando parla delle assenze, ma sulla partita dice cose sbagliate. Cosa ha fatto l’arbitro? L’Inter ha massacrato la Roma, forse Mourinho vede un’altra partita. Lui è un furbo e dice quello che vuole”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho sposta l’attenzione su argomenti inesistenti. La Roma ha tirato per la prima volta in porta al 66’. Ci sono state squadre più scarse che a San Siro hanno fatto una grande partita. Lukaku non è mai stato accompagnato da nessuno ed è stato abbandonato in avanti. La Roma ieri non ha giocato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): "Ora si parlerà solo di Mourinho e di come ha messo male la squadra. Ma ieri sera bastava vedere i terzini della Roma e quelli dell'Inter per capire tutto. Mou ha una rosa che non è all'altezza di certi livelli, ancor di più quando ti mancano tanti titolari".

Nando Orsi (Radio Radio mattino 104.5): "La Roma ha fatto una partita pessima, ma poi alla fine Mourinho si aggrappa a tutte le scuse. Siamo alle solite. Bisogna anche pensare a come si mette in campo una squadra, il Bologan e il Sassuolo hanno messo in difficoltà l'Inter ".

Mario Mattioli (Radio Radio mattino 104.5): "L'atteggiamento della Roma è stato dovuto da una inferiorità tecnica che c'era in campo tra le due squadre. I numeri lo hanno dimostrato. Una partita che però va al di la delle assenze. La Roma non ha un gioco".

