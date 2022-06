‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Non rinnovando Zaniolo si perde potere contrattuale”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo 92.7): "Una società come la Roma che sa bene che vendere Zaniolo influenza le strategie di mercato. Se nessuno offre 6o milioni, la Roma ha ragione a non rinnovare a 6 milioni. Comunque non rinnovando, si perde il potere contrattuale. A parte Mkhitaryan e Matic, quali parametri zero hanno trovato collocazione. Non c'è nessuno scandalo se la Roma vende Zaniolo perché è una scelta che coinvolge anche Mourinho".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): "Il cambio di modulo varia in base alla rosa che ha a disposizione, si devono chiarire bene le idee in fase di calciomercato e comprare dove serve".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Mourinho ha deciso di cambiare modulo per i giocatori che aveva. Per me, se lui conferma il modulo gioca sia con Zalewski, sia con Spinazzola, uno a destra e l'altro a sinistra".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma sta gestendo bene il caso Zaniolo. Vedo una buona strategia da parte del club. Il giocatore ha ancora due anni di contratto, per venderlo ci devono essere le condizioni per accontentare tutti. Non c'è nessuna fretta. Trovare poi il sostituto non sarebbe facile. Zalewski se l'è meritato di essere titolare".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "Zaniolo può anche non piacere a Mourinho, ma un giocatore come lui non si deve vendere. È un patrimonio economico importante della società. Io ci penserei prima di cederlo a titolo definitivo o di perderlo a zero. La Roma sta seguendo una strategia che è quella che gli ha impresso il suo allenatore, non importa se hai perso Mkhitaryan perché comunque a centrocampo hai preso Matic e stai provando a prendere Frattesi".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): "La Juve non può offrire Arthur per Zaniolo, il brasiliano non so se farebbe il titolare nella Roma".