‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Cessione di Zaniolo possibile ma improbabile”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sabato sono curioso di sentire il tecnico in conferenza stampa, perché sono tre mesi che non lo fa, e Mourinho allena anche parlando. La Roma è una squadra al centro dell'attenzione, ma se Zaniolo resterà alla Roma, e non è ancora sicuro, è solo una questione economica. La Roma lo ha messo sul mercato ma ha fissato un prezzo che, per quello che è successo l'anno scorso, lo ha ha definito incedibile. La cessione di Zaniolo è sempre stata possibile ma improbabile. Se va via la Roma prende un altro attaccante di livello. Arrivato a questo punto sarei sorpreso se Zaniolo andasse via, perché Mourinho ha fatto capire che lo vuole e che gli serve"

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Al momento sembra che il Tottenham non arrivi alla richiesta della Roma per Zaniolo e il club giallorosso non fa sconti. Se si arriverà a fine mercato con l'attaccante ancora in giallorosso, allora si comincerà a parlare del rinnovo di contratto. Avevo dubbi su Matic e le sue condizioni fisiche, ed invece le prime indicazioni sono positive. L'arma in più della Roma è che ha buone alternative. Forse manca solo un altro difensore affidabile".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non so per quale posto in classifica la Roma debba puntare, ma io dico che intanto deve essere competitiva in ogni partita e fino alla fine. Questa deve essere la differenza rispetto all'anno scorso. Ed è in grado di farlo. Zaniolo io lo terrei, e mi dicono che è pronto a rinnovare. Certo, se arriva poi l'offerta irrinunciabile..."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma parte tra le potenziali prime quattro. Ha fatto un ottimo mercato e c'è tanto entusiasmo intorno alla squadra. Se c'è riuscito il Milan perché non può farlo la Roma? Non ci sono più alibi, deve partire con un filotto di due vittorie ad inizio campionato, non voglio sentire scuse. Zaniolo sembrava non piacere tantissimo a Mourinho, ed invece adesso le cose sono cambiate ed il ragazzo sente più fiducia intorno a sé".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma parte tra le favorite, il mercato è da applausi. Poi se arriva anche Belotti, la squadra è competa. Zaniolo? Quest'anno ha qualche chilo in meno e l'anno scorso aveva nella testa la paura degli infortuni che gli erano capitati. Se resta alla Roma la squadra ne gioverà molto".