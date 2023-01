‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma oggi offre poche garanzie”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Far giocare i giovani in mezzo a quelli esperti è un'ottima scelta, perché poi migliorano. Però se poi in attacco ti devi affidare a Zaniolo, vuol dire che qualcosa non va. La Roma in mediana soffre tanto, e gli avversari arrivano al tiro con troppa facilità. Non è il momento di fare esperimenti".