‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Il quarto posto farebbe uscire la Roma dall’anonimato”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Farei giocare Dybala in coppa, lo rischierei, e poi lo farei riposare a Cremona. Il nervosismo di Mourinho secondo me è legato al fatto che è preoccupato per la partita di giovedì. Non vuole uscire ai sedicesimi di Europa League. La proprietà mi sembra lontana da Mourinho in questo momento. Non so che ragionamenti fanno, ma io se fossi nei Friedkin parlerei".