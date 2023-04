‘RADIO PENSIERI’, VISNADI: “Se punti solo a difenderti è più difficile segnare”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): "Bisogna cercare gol soprattutto dagli attaccanti, che sono sotto i minimi sindacali. Anche se sta segnando poco tutta la Roma, anche Pellegrini. Ma non possiamo pensare che arrivi tutto per caso, se tu giochi un calcio speculativo e punti a difenderti e ripartire non sempre riesci a finalizzare. Poi ci sono momenti che sono sembrati un tiro al palo più che alla porta, quindi c’è anche un po’ di sfortuna. Io stimo Belotti, ma sono deluso dalla sua stagione. Tanta buona volontà, ma ancora non ci siamo. Quindi i gol vanno chiesti a tutti, ma soprattutto ad Abraham".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): "Col rientro di Cristante credo che Mourinho sposterà Wijnaldum. Nell’ultima partita mi è sembrato nello spirito e nei movimenti un giocatore completamente ritrovato. La Roma deve far fare a Dybala quello che la Lazio fa fare a Felipe Anderson, rinunciando ai centravanti che tanto non fanno mai gol".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Sicuramente sul tavolo di Mourinho sono arrivate le offerte di Portogallo, West Ham e due dall’Arabia Saudita. Bisogna ragionare partita per partita, isolare i giocatori tra un impegno e l’altro. Ora non ci sono partite da definire ‘semplici’ per questa Roma".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non mi aspetto tanti cambiamenti per Torino, perché questo campionato ti consente ancora di entrare tra le prime quattro. Bisogna fare attenzione al Toro perché col Sassuolo ha giocato bene, meritava di più, ma fatica a segnare. La Roma ha bisogno di giocatori che decidono le partite con una giocata. Spero sempre in Paulo Dybala, e che i due attaccanti davanti tornino a segnare. Bisogna salvaguardare Matic. Credo che Mouirinho torni alla difesa a 3. In avanti soprattutto bisogna trovare soluzioni e quando parli della Roma bisogna parlare di Abraham e Belotti. Sono disponibili e generosi, mi piacciono nell’atteggiamento, ma hai bisogno di qualità per risolvere. E Mourinho sta cercando soluzioni alternative, può essere Dybala, Wijnaldum o Pellegrini. Non so se rinuncerà agli attaccanti col Torino, ma credo possa succedere".