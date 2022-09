‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma ha bisogno di Dybala”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ho l'impressione che le nostre squadre dovranno fare a meno di tanti giocatori prima del mondiale e sono problemi da mettere in conto. Di questi tempi non puoi perdere occasioni in vista del Mondiale. Tutti ci tengono ed è giusto così, anche se le società ne hanno quasi sempre delle ripercussioni negative. Dybala? Quella continuità che gli era mancata negli ultimi anni, l'aveva ritrovata. Adesso c'è questo intoppo. Mi auguro che Dybala torni e si metta nelle condizioni giuste con la squadra che ne ha bisogno".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala? Se è una scelta tecnica, ok. Se non ha giocato con l'Argentina perchè non sta bene, sono guai. Un conto è la Roma con Dybala è un altro senza".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non so come tornerà Dybala. E' chiaro che Inter-Roma con lui ha una valenza, senza ne ha un'altra. I sudamericani fanno sempre di tutto per rispondere alla chiamata in nazionale. Inter-Roma sarà una partita molto bloccata, perché tutte e due non possono permettersi una sconfitta. Sarà aperta o decisa solo da un episodio. Questo è un campionato che può essere vinto da un Leicester nostrano, una sorpresa".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala è già determinante per la Roma, e forse in pochi se lo aspettavano così rapidamente. Non avrà giocato solo per motivi precauzionali. Scaloni già pensa al Mondiale".