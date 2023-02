‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La gestione della rosa di Mourinho non fa bene”

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Mi fa paura la preoccupazione di Mourinho di schierare una formazione senza Dybala e Pellegrini. Lui ha detto che la Roma non può giocare senza loro due, io ho sempre contestato questa sua gestione mediatica della rosa. Perché mai un giocatore dovrebbe rendere di più se l'allenatore dice che non si fida di lui? Sta passando il messaggio che non ci sono due uomini da inserire dalla panchina per giocare in casa col Verona. Solbakken che l’hai preso a fare se non può giocare col Verona? Non penso che questa cosa faccia il bene della Roma. Questo non è uno stimolo, ma una bocciatura a prescindere solo per far salvare Mourinho ogni volta che non vince una partita. E ci è riuscito. La Roma non è particolarmente attrezzata, è vero, la qualità cala ma non al punto di non poter vincere certe partite".