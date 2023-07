‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma fa bene ad adeguare il contratto a Dybala”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Trovo strano che il West Ham perda uno come Scamacca che ha pagato un anno fa 40 milioni per prendere Origi, una delle delusioni della Serie A. Staremo a vedere, magari Scamacca si riprende e può risolvere i problemi della Roma. Quello di Dybala sarebbe un giusto adeguamento a un giocatore che ti da tanto, è decisivo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Origi-Scamacca credo sia un'operazione come quelle che mettono in piedi alcuni procuratori che chiedono favori a Club. Dybala potrebbe anche continuare con la Roma senza aumentare lo stipendio perché è vero che lui è decisivo ma deve anche riconoscere che il Club lo ha aiutato in un momento che non aveva tante richieste. Mi sembra un po' troppo un approfittarsene da parte del giocatore".