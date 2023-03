‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma è vittima della classe arbitrale”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è nervosa e Mourinho su questo deve fare qualcosa. Non sono d'accordo con l'esclusione di Dybala a inizio secondo tempo, ha tolto qualità. La Roma si è portata dietro le tensioni e le fatiche dell'impegno di Coppa, la Lazio ha approcciato in maniera diversa il derby".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve chiarire bene la situazione con la classe arbitrale, deve trovare un compromesso. Ieri per ammonire uno della Lazio sono serviti cinque falli e il rosso di Ibanez non era così netto, infatti Milinkovic esultava e Romagnoli gli ha detto bravo. Io fossi Friedkin chiederei un arbitro straniero, non c'è via di uscita. Da quando c'è Mourinho la Roma ha record di espulsioni. Io punterei tutto sull'Europa League".