‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La gara con il Bodo è cruciale per la stagione”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): “Il giocatore al quale sono più affezionato è Mkhitaryan. Amo i giocatori che hanno l’atteggiamento giusto mettendo la squadra al primo posto. I giocatori del Bodo verranno lunedì a Roma, è stata una scelta presa prima della gara d’andata. La Roma ha risposto con un comunicato formale al Bodo, dopo la partita di ritorno finirà l’inchiesta e ci saranno multe. L’unica cosa che interessa è che la Roma vada in semifinale, i tifosi devono spingere la squadra per regalarsi una serata che ci ricorderemo. Mourinho è molto carico, sa che è il momento decisivo della stagione. Roma-Bodo sarà la partita cruciale, è una partita che determina tanto. Se passa in semifinale le partite prima verranno dimenticate".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “C’è una passione pazzesca da parte dei tifosi verso la squadra. La Roma quest’anno è stata bravissima con i prezzi e i Friedkin hanno assoluto rispetto verso i tifosi giallorossi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Nelle risse che succedono nel calcio l'omertà ne fa da padrone. E' sempre successo così, soprattutto nelle occasioni che mi vedevano coinvolto. L'atteggiamento dei giocatori di oggi è molle, e si vede anche in campo: stanno sempre per terra. Non so se la Roma ha una rosa più forte del Bodo. Io parlerei il meno possibile della vicenda dopo Bodo-Roma. Mi auguro che riposino uno tra Cristante e Oliveira "

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non voglio parlare della rissa di Bodo-Roma, perché è il nulla. Le squadre erano nervose, soprattutto la Roma, ed è successo qualcosa che spesso nel calcio succede. I giocatori di oggi fanno ridere: muscolosi e tatuati e poi vanno a denunciare gli altri. Mah... Mi sembra che esaurito ci sia qualcuno, non solo lo stadio".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Risse come quella di Bodo-Roma sono già successe nel calcio, ma quello che accade nel tunnel, in genere, è giusto che rimanga lì e basta. Se la Roma non batte il Bodo, allora io non capisco più di calcio. Ma anche la Roma si dovrebbe ritirare".