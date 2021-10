‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma è già abituata a giocare senza Smalling”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "A me i centrali della Roma non piacciono per come sono assemblati. Senza Smalling giocheranno di nuovo Ibanez-Mancini e credo che siano già abituati".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per Smalling troppi infortuni di seguito. Credo che con i mezzi attuali dovrebbe essere curato in maniera più sicura e con i tempi giusti, altrimenti è uno stillicidio per il giocatore, per la squadra e per il club".