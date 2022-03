‘RADIO PENSIERI’,AUSTINI: “In Italia la Roma non è competitiva”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): “La Roma negli ultimi 5 anni è la squadra che ha fatto più strada in Europa tra le italiane. L’Europa rappresenta il meglio che ha espresso questa squadra. In Italia non sei più competitivo sia in campionato che in Coppa Italia. Ora gioca delle coppe più facili però le gioca seriamente. E’ importante andare ai quarti e vivere l’emozione del sorteggio”.