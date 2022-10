‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Per Mourinho la squadra è una somma di talenti”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Tornare sulle assenze è la dimostrazione che per Mourinho la squadra è una somma di talenti. Il tecnico portoghese non valorizza i giovani e il patrimonio della società, quasi nessun allenatore lo fa. Zalewski è stata la sua più grande intuizione. Helsinki-Roma è una partita decisiva e se Mourinho non si fida di Bove non lo mette dentro. Un singolo giocatore non cambia le partite, due ti danno una grossa mano, ma sarà importante la squadra".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non è un vantaggio per la Roma giocare sul sintetico, però le differenze tecniche con l'Helsinki devono emergere. La Roma non può far altro che vincere questa sera".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Helsinki-Roma è una partita trappola. Al di là del terreno di gioco, anzi la superficie, io ritengo che quelli bravi giocheranno un buon calcio, gli altri avranno una scusa".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "I giocatori di calcio non sono abituati al sintetico, ma in questo momento è meglio che giocare all'Olimpico".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma deve dimostrare di più di quello che ha fatto fino ad oggi in Europa. Helsinki e Verona sono di caratura inferiore, la Roma deve fare 6 punti, per arrivare al derby rinfrancata. Penserei ad Abraham un po' più dietro e Belotti a fare il lavoro sporco davanti".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "Il campo sintetico mi sembra l'ultimo dei problemi, la Roma doveva arrivare oggi già qualificata. La squadra deve creare più occasioni e deve ricominciare a segnare".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "La Roma non ha scuse contro l'Helsinki. Deve vincere".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): "Il campo sintetico? Forse è vero che è un altro sport come dice Mourinho, però lui si lamenta anche dell'Olimpico che non gli permette di giocare palla a terra. Con l'Helsinki c'è tanta differenza tecnica, non ci possono essere alibi".