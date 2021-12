‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Nella Roma sono stati sopravvalutati alcuni elementi”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma deve migliorare, è andata in difficoltà anche contro lo Spezia e non può succedere. Contro l’Atalanta sarà una partita difficile e complicata perché è una squadra in piena salute. La squadra deve crescere e dare dei segnali in questo tipo di partite. Sarebbe importante dimostrare dei miglioramenti alla conclusione del girone di andata".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma, in caso di risultato positivo, otterrebbe una bella soddisfazione e legittimerebbe il percorso. Se riuscirà a limitare l’Atalanta, difendendo bene e attaccando rapidamente in profondità, potrebbe fare risultato. La fase difensiva sarà fondamentale. Quando Mourinho dice che c’è differenza tra le due squadre ha ragione, oggi si vedrà la distanza effettiva che le separa. Dallo Special One mi aspettavo qualcosa in più, vorrei vedere sulla squadra la sua impronta che per ora manca. La Roma deve continuare il suo percorso, ma bisogna capire quanto incide il portoghese nella crescita dei suoi"