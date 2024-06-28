Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Prima di prendere un DS francese, ce ne so 5-6 in Italia molto bravi. Era più complicato ma le cose facili, non sempre sono le migliori. Credo che un direttore come Sabatini la Roma non lo abbia avuto più e questo dovrebbe insegnare qualcosa. Gli americani però non hanno la cultura romanista che abbiamo noi. Le Fèe lo conoscono i tifosi della squadra in cui gioca. Penso che la società dovrebbe parlare chiaro sulla situazione mercato e sulla situazione vendita del club, i tifosi vanno rispettati. Mi sembra che nel rapporto con la città e i tifosi ci siano delle lacune. Se ci fosse chiarezza e comunicazione onesta di eviterebbero nomi inutili. Non credo che De Rossi conosca tutti i giocatori. Se Bove parte la responsabilità sarà di De Rossi”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “La strategia di mercato della Roma è più solida rispetto agli anni passati. La linea giusta sia quella tracciata da De Rossi ma attualmente si è concretizzata solo con i rimpianti per la cessione di Calafiori e di Frattesi. Se De Rossi da l’ok per la cessione di Zalewski e Bove fa una valutazione su quella che possa essere la traiettoria futura dei due. Sui giovani ci vuole un minimo di pazienza in più. Bove e Zalewski per me sono giocatori che se li vuoi dar via è meglio guadagnare un milione in meno ma inserire il diritto di riscatto”.

Gianni Visnadi (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Le Fèe è bravo ma non vale 20 milioni. Bove sono tre anni che gioca in prima squadra, se lo bocciano è perché pensano di poterne fare a meno. Gli errori si fanno. La domanda è vendere Bove per prendere chi? Io se devo vendere Bove per Le Fèe, non sono sicuro. Se vendi Bove e Zalewski devi prendere due meglio di loro e non so se li prenderai perché occorre spendere e non sbagliare. Io li terrei, poi se serve per fare cassa è un altro conto”.

Ugo Trani (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “Le Fee non lo ha scelto De Rossi. Quello buono è Sara. Onana va preso perché è dell’Everton. La Roma sta cercando i centrocampisti, nella lista di De Rossi c’è un centrocampista e la sua riserva. Qualcosa cambia li in mezzo. Lui vuole Frattesi o uno che gli assomiglia, Gabriel Sara è quello che più gli assomiglia. L’altro ha avuto problemi muscolari a lungo lo scorso anno, tanto è vero che è in saldo. Può essere un buon giocare da mettere in panchina. Se tu vuoi arrivare meglio del sesto posto, devi prendere uno meglio di Lukaku. Lukaku ha fatto 21 gol come Batistuta il primo anno, chiaramente più pesanti quelli di Batistuta, che ne fece 20 in campionato. Per migliorare devi prendere un centravanti superiore. Il mercato della Roma è così. Il Bologna ha preso Miranda che vale 2 volte Angelino e Sartori è riuscito ad averlo a costo 0. I giocatori forte che vuole De Rossi sono Frattesi e Onana. Il centravanti preferito è Lukaku, se non venisse confermato vorrebbe Omorodion”.

Antonio Felici (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “Nonostante abbia 24 anni, Le Fèe, ha già alle spalle 4 o 5 stagioni da titolare. Ha giocato diverse partite con l’Under21 ma con la nazionale maggiore ha fatto solo 3 partite. Nonostante sia titolare nel suo club ma fatica a livello internazionale, quindi, fa capire che è una seconda scelta o una terza scelta. Questo è il livello del giocatore. Se tu cerchi un giocatori per irrobustire la rosa è un’operazione dal punto di vista tecnico interessante. Se lo prendi per fare il titolare, con un giocatore così non fai il salto di qualità. De Rossi ha delineato delle caratteristiche dei giocatori che lui interessano, dopo di che Ghisolfi deve cercare le caratteristiche richieste con il budget che c’è”.

Stefano Agresti (Radio Radio mattino 104.5): “Il Milan sta pensando seriamente all’accoppiata Lukaku-Abraham. L’idea dei rossoneri è quella di investire sull’inglese sperando possa rendere di più di quanto ha fatto finora. Nel frattempo l’attacco verrebbe sostenuto dal belga che può dare qualche certezza in più”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Io credo che non ci siano incertezze, i giocatori che la Roma ha in rosa sono conclamati. Quindi credo che la ricerca sia anche facile da fare, basta sapere che tipo di profilo cerchi. Se trovo un giocatore più dinamico mi priverei anche di Paredes. Le riserve devono essere di un altro livello perchè poi incidono nel corso di una stagione”.