‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma deve accontentare Dybala”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Tutte le offerte che arrivano dall'estero non sono concrete, sono chiacchiere per ora. Dybala vuole rimanere alla Roma e sono convinto che rimanga. L'operazione da fare è quella di rinnovargli il contratto, togliendogli la clausola rescissoria".

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Abbiamo visto come in un contesto come quello della Roma dove non c'è un gran gioco, c'è un giocatore come Dybala che le partite te le risolve, nonostante il problema degli infortuni. Secondo me la Roma farebbe bene a tenerlo però i giocatori ogni anno vengono subito a batter cassa"