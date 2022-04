‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La gestione di Zaniolo è stata perfetta”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho ha dimostrato una volta di più la sua capacità di comunicare. Il suo è un esempio che potrebbero seguire anche gli altri allenatori prima di una gara così delicata. La roma deve giocare come ci ha fatto vedere ultimamente però non ha i 65mila dell’Olimpico dietro. Deve entrare bene in campo".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se Zaniolo non dovesse giocare per un infortunio va bene ma se dovesse essere per una scelta tecnica o tattica non capisco il perché. La prestazione di giovedì va valorizzata, è grazie a lui se la Roma ha passato il turno di Conference contro il Bodo".