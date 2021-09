‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La fiducia di Mou fa giocare così Pellegrini”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Pellegrini sta giocando benissimo, la fiducia piena di Mourinho gli ha fatto bene. Ora deve dare solo continuità, ma è partito col piede giusto da vero leader. Male a centrocampo con Diawara e Villar che hanno fatto davvero poco, e malissimo la coppia centrale Mancini-Smalling, due stopper, che insieme non possono giocare. In attacco non ci sono problemi".