‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Karsdorp è l’ultimo dei problemi della Roma”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Mourinho e Karsdorp non hanno intenzione di fare un passo indietro, in mezzo c'è la società. Tiago Pinto sta cercando una sistemazione per l'olandese a gennaio. Zaniolo, se dovesse lasciare la Roma, credo che preferirebbe andare al Nord Italia".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Per quanto visto dall'Argentina, secondo me uno spazio per Dybala poteva esserci. Spero che sia solo un motivo di scelta tattica e tecnica. Se va via Karsdorp di terzini ne hai già e dovrebbero bastare. E' l'ultimo dei problemi della Roma Non sarà facile vendere l'olandese, ma lo puoi anche parcheggiare sei mesi. Alla Roma serve un centrocampista come si deve, soprattutto se Wijnaldum non recuperra in tempo in maniera decente".