‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Io, oggi, prolungherei il contratto a Mourinho”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io al posto dei Friedkin oggi prolungherei il contratto a Mourinho a cifre che vuole lui e per altri tanti anni, perché non si sa mai nel calcio. Belotti se viene alla Roma fa una scelta che io capisco poco, perché con Abraham gioca poco. Il Gallo, però, può dare una bella mano alla squadra. Io cercherei di trovare un altro difensore in grado di giocare in coppia con Smalling".