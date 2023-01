‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Zaniolo si è trasformato in un problema per la Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "I Friedkin sono chiamati a gestire una cessione che ha una risonanza mediatica, quella di Zaniolo. Ziyech sarebbe un giocatore top in Serie A. Zaniolo pur di andare al Milan accetterebbe di guadagnare quello che prende adesso in giallorosso. Zaniolo, da un patrimonio, si è trasformato in un problema per la Roma. Il club giallorosso vuole andare in Champions e se parte Zaniolo, lo vuole sostituire. Se non sarà Ziyech verrà un altro. Il caso Zaniolo rischia di distrarre la squadra dai risultati e dagli obiettivi. La Roma sta lavorando sui parametri zero. Di sicuro se puoi prendere Ziyech il resto lo metti da parte. Sarebbe un'occasione che non ti ricapita".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se nessuno offre almeno 20 milioni per Zaniolo, vuol dire che all'estero non gode della stessa fama che ha qui in Italia. L'offerta più allettante per la Roma arriva da un club italiano. Napoli-Roma può essere la partita di Mourinho. Non mi stupirei se i giallorossi riuscissero a mettere in grande difficoltà la squadra di Spalletti. Ma il Napoli resta favorito".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho non ha mai creduto in Zaniolo. Con il Napoli può essere una partita che esalta Mourinho. Dal punto di vista tattico mi aspetto una gara simile a quella dell'andata".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Se arrivi all'ultimo giorno di mercato: uno entra, Ziyech, e l'altro esce, Zaniolo. La Roma non può farsi trovare impreparata".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il Milan di esterni ne ha tanti, Zaniolo serve fino a un certo punto. Lui ha grandi potenzialità ma in campo le sue aspettative sono state disattese. Ecco perché il prezzo si è abbassato. Io non lo darei al Milan. Lui forse vuole cambiare per nuove esperienze, e farebbe bene andare all'estero".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Al Milan Zaniolo serve solo in prospettiva, è giovane. Ma oggi ai rossoneri serve una difesa più attenta. Alla Roma, tecnicamente, ha capito che Zaniolo non sia il massimo e il giocatore vuole andar via. E' una separazione consensuale. Ziyech ti da più di Zaniolo".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Poco più di 20 milioni è il prezzo giusto per Zaniolo. Al Milan può far comodo per farlo giocare a destra con Leao a sinistra".