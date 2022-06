‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Io farei di tutto per non vendere Zaniolo”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Io farei di tutto per non vendere Zaniolo. E' un giocatore che si può rilanciare in maniera clamorosa, è forte ed è complicato trovarne uno all'altezza. Poi se proprio non si riesce a tenere il rapporto, allora c'è bisogno di un piano B degno, e non è facile. Secondo me un altro anno alla Roma fa bene al club e al giocatore. Fanno bene a non rinnovargli adesso il contratto. Io non spenderei 30 milioni per Frattesi, andrei su un giocatore con altre caratteristiche".