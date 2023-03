‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Ci sono i presupposti per la permanenza di Mourinho”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradio Stereo - 92.7): “Per il quarto posto il livello non è alto. Tutte hanno problemi. E’ una corsa tra squadre difettose. Difficile che Mourinho non rimanga sempre l'uomo copertina. A dicembre si dava per scontata che non sarebbe rimasto ora i presupposti ci sono ma non bisogna anticipare i tempi. Bisogna anche capire se la trattativa è piu economica o sui piani futuri. Allenare con un contratto in scadenza potrebbe portarti ad essere disoccupato l’anno dopo. Il rinnovo continua a convenire a tutte e due le parti. Per i Friedkin confermarlo porterebbe consensi perché i tifosi lo vogliono. A Mourinho conviene rimanere a Roma perché non ci sono grandi alternative. Al PSG non ci credo perché lui è uno che detesta le superstar, sarebbe proprio la situazione che a lui non piace. La squalifica di Mourinho non è scandalosa. Se dici all’arbitro “non sei un uomo”, come può non essere squalificato? Si può fare una partita senza un’espulsione in panchina? Non fa bene all’immagine e non conviene nemmeno".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino- 104,5): “A Sarri della Conference non interessa e farà turnover. Mourinho invece ci tiene all’Europa, lo sappiamo. Avrà un occhio al derby, come accaduto con Mancini diffidato con il Sassuolo ma andrà lì per giocarsela visto che è avanti 2-0. Wijnaldum non è ancora pronto, con il Sassuolo non ha fatto una grande partita. Matic non le regge tutte queste partite, con il Sassuolo è stato pessimo, uno dei peggiori".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino- 104,5): “La Roma deve giocare a San Sebastian con i migliori che ha. Le squadre che funzionano fanno giocare tutti i titolari, come fa il Napoli".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): “Su Kumbulla ci si può lavorare, non mi ricordavo fosse così giovane. Dopo l’espulsione lo descrivono come un ragazzo distrutto che si è scusato con tutti i compagni. A volte nella difesa dela Roma non passa uno spillo, a volte invece sono distratti. Nel caso Mourinho come in quello di Kumbulla, c’è la provocazione ma si doveva evitare la reazione. Anche nella provocazione su Instagram, lo Special One è stato un genio perché ha mandato un messaggio non potendo essere attaccato visto che ha motivato la foto con gli sponsor”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino- 104,5): “La Roma come prova a togliere 3 o 4 titolari, rischia di perdere con tutte le squadre. Ora ci sono due partite complicatissime, la prima più dell'altra. La Roma come prova a fare dei cambiamenti di formazione perde. Questa settimana avrei messo tutte seconde linee contro il Sassuolo per concentrare tutte le energie nella Real Sociedad e nel derby. Per come è andato forse era meglio. Matic e Dybala così avrebbero riposato. A San Sebastian può diventare dura, metterei in campo i migliori. Ho l’impressione che la Real Sociedad all'Olimpico non l’abbiamo vista al massimo delle sue potenzialità".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino- 104,5): “Prevedo un derby un po' pauroso per tutte e due le squadre. Perdere punti adesso potrebbe essere decisivo per la corsa Champions".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino- 104,5): “La presenza del derby incide sulle gare di Europa, anche perché questa volta è una stracittadina che vale per i punti. Credo che qualche ragionamento la Roma lo possa fare per gestire le forze, ma non sarà facile".