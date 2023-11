‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “In Europa non esistono amichevoli”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non so quanti cambi potrà fare la Roma domani. Azmoun e Kristensen non sono in lista Uefa. Dietro non ci sono alternative. Bove dovrebbe riposare. Sarà una partita difficile e non esistono amichevoli in giro per l’Europa. Mi auguro che non ci siano infortuni aggiuntivi”.