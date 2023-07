‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho chiede cose che nella Roma non può avere”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): “Ci sono diversi giocatori nella Roma, oltre a a Dybala, che aspettano il rinnovo, Bove e Zalewski per esempio. La Roma ora è concentrata sugli arrivi, sulla 'doppia S' Sanches-Scamacca. Alla Roma hanno l'abitudine di trattare i rinnovi a fine mercato. Tutti si mettono dal lato di Mourinho che dice di comprare i giocatori forti, è facile. Ma Pinto si trova a comprare senza soldi e ci è già riuscito. La realtà non può essere vista solo da un lato. Mourinho continua a chiedere delle cose che nella Roma non può avere".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sul mercato non ci sono centravanti con certe caratteristiche e a certi costi, infatti anche l'Inter pensa a Scamacca. Per me la Roma, oggi, è già più forte di quella dell'anno scorso. Aouar è un titolare e Ndicka ha fatto scalare Ibanez come terza scelta. Manca solo il centravanti".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “In attacco la Roma è la squadra più carente. Spero che arrivino presto almeno due attaccanti per provarli in tempo prima dell'inizio campionato. Meglio due attaccanti che il sesto centrocampista. Negli altri due reparti io sono tranquillo, perché c'è molta scelta. Il problema è in attacco".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Scamacca va bene se è quello del Sassuolo, ma non è una certezza. Diamogli fiducia, ma è un ragazzo un po'm eccentrico. Io, al posto del centrocampista, punterei più soldi per l'attaccante. Retegui costa ma metà di Scamacca, ma in nazionale è lui il titolare. Renato Sanches non è più il giocatore forte ammirato qualche anno fa, infatti non ha molte richieste"