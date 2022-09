‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Il problema della Roma è il centrocampo”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho deve sistemare la situazione in mezzo al campo. Continua a giocare con due giocatori uguali. Camara non mi ha fatto una brutta impressione. Può tornare utile e bisogna correre qualche rischio. L’operazione Maksimovic è probabile e si potrebbe sbloccare in breve termine. E’ una possibilità concreta".