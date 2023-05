‘RADIO PENSIERI’, FELICI: “Credo ancora che la Roma possa arrivare quarta”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Centro Suono Sport/ Te la do io Tokyo - 101.5): “Da Roma-Milan esco con la convinzione che la squadra sia molto forte e il merito è al 99% di Mourinho. Se con così pochi giocatori, la Roma fa queste partite, penso che non si arrenderà nel finale di stagione. contro il Monza deve giocare a 4 in difesa perché altrimenti a centrocampo dovrebbero giocare Bove e Camara. Il migliore in campo contro il Milan è stato Matic”.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport/ Te la do io Tokyo - 101.5): "Il Milan aveva tutti i titolari, la Roma invece ha dovuto fare a meno di tanti giocatori prima e durante la partita. La Roma aveva fatto una partita perfetta tranne l'ultima distrazione al 97esimo. Sono molto orgoglioso di questa Roma ma punto molto sulle due partite contro il Leverkusen. In Europa League ho molte speranze. Credo che a Monza giocherà Cristante centrale. Mourinho ha fatto un quadro tragico sugli infortunati ma non credo che la situazione sia veramente così. La Roma proverà a far giocare Smalling nel ritorno contro il Leverkusen. Il migliore in campo contro il Milan è stato Celik, tra i terzini è quello che sta meglio".

Antonio Felici (Centro Suono Sport/ Te la do io Tokyo - 101.5): “L’Europa è un obiettivo primario e non ho perso la speranza di arrivare in Champions attraverso il campionato, è vero che potrebbe sembrare più facile arrivare fino in fondo in Europa League ma il campionato non lo lascerei stare assolutamente. Quando ho letto la notizia di Follieri sono rimasto molto perplesso perché che un personaggio così con il suo passato possa essere associato alla Roma mi è sembrata una cosa totalmente inverosimile anche perché da quello che filtra è abbastanza chiaro che i Friedkin non abbiano nessuna voglia di vendere la Roma".

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "La Roma è molto brava ad annullare le qualità delle avversarie giocando sul filo dell’equilibrio. Se giochi così devi accettare che quest’equilibrio possa spostarsi dalla tua parte o dall’altra. Anche quando vince con più gol di scarto, non la risolve all’inizio, ma sul finale. Di 5 squadre che si giocano 3 posti, tutte lasceranno indietro dei punti. Non credo che ce ne sia una che possa vincere tutte le partite. Lazio e Atalanta hanno il vantaggio di non giocare le coppe. La partita in cui la Roma rischia di perdere punti è quella contro il Bologna che è in mezzo alle due semifinali. Sarà la più complicata dal punto di vista della gestione. Gli infortunati, poi, sono una piaga in questo momento, ma nella sfiga totale si sono fatte male, oggettivamente, le riserve, ad eccezione di Smalling. Tutti questi infortuni non sono un caso, la Roma per la prima volta si è ritrovata a decidere le proprie sorti ogni tre giorni ed è provato scientificamente che, aumentando la tensione, è più facile farsi male".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mi dicono che l’obiettivo del Monza sia l’ottavo posto. Hanno una grande ambizione e sono nel loro momento migliore. La speranza della Roma è quella di recuperare il prima possibile Dybala e Smalling che, insieme a Wjinaldim che sembra quello messo meglio, potranno dare un grande contributo".

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Secondo me il Monza ha voglia di piazze prestigiose, non si accontenterà della salvezza. Contro la Roma cercherà di vincere, è una partita da giocare, la Roma dovrà fare molta attenzione".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "La partita contro il Monza è complicatissima. Se la Roma fosse al completo, sarebbe una situazione diversa. Il Monza è una squadra che, se analizzata bene, con Palladino, ha i punti delle grandi".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per la Roma è una partita complicata e difficile da preparare, rischia molto. Se dovesse venire fuori bene da questa partita, farebbe un passo molto importante".