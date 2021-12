‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Con acquisti in prestito non accontenti Mourinho”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei...

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "A me risulta che, ad oggi, la Roma chiede solo giocatori in prestito. E Zakaria, per dire, non è un profilo che puoi avere in prestito. Chissà cosa ne pensa Mourinho di questa situazione? Il 9 gennaio la Roma rischia di stare messa male in classifica. Walter Sabatini tornerebbe a Trigoria anche domani, ma nessuno lo ha mai chiamato e penso che non lo faranno. La Roma su Pinto ha fatto una scelta molto particolare, mettendo in mano il progetto sportivo a un dirigente poco esperto, che deve farsi ancora le ossa a grandi livelli. Va dato tempo a Pinto, ma uno come Sabatini serve alla Roma. A Trigoria devono pensare a un progetto come Atalanta, più che come Juve e milanesi, per una questione di ricavi. La partita di domani viene vista con fastidio a Trigoria".